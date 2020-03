Caltagirone, utile 2019 a 82 milioni. Dividendo invariato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Caltagirone ha chiuso il 2019 con unin calo a 82,1 milioni di euro (129,7 milioni di euro di euro al 31 dicembre 2018) di cui 44,1 milioni di euro di competenza del gruppo (60,6 milioni di euro al 31 dicembre 2018). Isono stati di 1,47 miliardi di euro (1,51 miliardi di euro al 31 dicembre 2018).Ilproposto è stato di 0,07 euro per azione, invariato rispetto al precedente esercizio.Ilsi porta a 2,146 miliardi di euro (2,069 miliardi di euro al 31 dicembre 2018) di cui 1,134 miliardi di euro di competenza del gruppo (1,029 miliardi di euro al 31 dicembre 2018).Ilè positivo per 272,6 milioni di euro (233,7 milioni di euro nel precedente esercizio) con un incremento del 16,6% dovuto anche agli effetti dell'adozione del nuovo principio contabile Ifrs 16 che ha contribuito al risultato per 29 milioni di euro.