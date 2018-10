Calo per il comparto chimico italiano (-0,78%)

(Teleborsa) - Calo per l'indice del settore chimico che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'EURO STOXX Chemicals.



Il FTSE Italia Chemicals scivola a quota 17.980,08 di 142,12 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per il settore Chimico europeo che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 977,35, dopo che in principio era 980,6.



Tra le azioni del Ftse MidCap, composto ribasso per SOL, in flessione dell'1,12% sui valori precedenti.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, pressione su Isagro, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,27%. © RIPRODUZIONE RISERVATA