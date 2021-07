Calo nei mercati europei, Milano inclusa

Giovedì 8 Luglio 2021, 18:00

(Teleborsa) - Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Wall Street, intanto, prosegue gli scambi in rosso, con l'S&P-500 che arretra dello 0,92%.



Leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,184. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,30%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 72,45 dollari per barile.



Lo Spread peggiora, toccando i +111 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,76%.



Tra le principali Borse europee pessima performance per Francoforte, che registra un ribasso dell'1,73%, sessione nera per Londra, che lascia sul tappeto una perdita dell'1,68%, e in caduta libera Parigi, che affonda del 2,01%. A picco Piazza Affari, con il FTSE MIB che accusa un ribasso del 2,55%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 27.069 punti, in forte calo del 2,50%.



Affondano o perdono terreno tutte le Blue Chip di Milano.



I più forti ribassi si verificano su Exor, che continua la seduta con -4,16%.



Pesante Telecom Italia, che segna una discesa di ben -4 punti percentuali.



Seduta drammatica per Nexi, che crolla del 3,89%.



Sensibili perdite per A2A, in calo del 3,89%.



Nessun titolo del FTSE MidCap è riuscito ad uscire dal territorio negativo.



Le peggiori performance si registrano su Tod's, che ottiene -5,66%.



In apnea Autogrill, che arretra del 5,55%.



Tonfo di Brunello Cucinelli, che mostra una caduta del 5,33%.



Lettera su Maire Tecnimont, che registra un importante calo del 4,75%.