4 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - "Sul calo della natalità non servono solo risposte di natura economica, anche se importanti. Le riforme devono cogliere tanti aspetti: il Family act oltre all'assegno per esempio comprende anche incentivi al lavoro femminile, forme di lavoro in cui la scelta della maternità non sia di ostacolo alla carriera di una donna, gli asili nido, la parte che riguarda i giovani. Questi atti, insieme, possono far svoltare il Paese". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti a Radio 24

In audizione sulle linee programmatiche davanti alle Commissioni riunite Affari costituzionali, Lavoro e Affari sociali, la Ministra ha anche chiarito che "sono tre gli assi fondamentali su cui la mia azione si sta svolgendo: l'emergenza del calo demografico, l'esclusione delle donne dal mondo del lavoro, il tema dei giovani"

Quanto al congedo di paternità "siamo arrivati a 10 giorni, ma non possono bastare. Bisogna arrivare a una visione più paritaria, nell'ottica della flessibilità e della parità tra uomo e donna. I congedi devono essere riformulati inoltre non solo per i lavoratori dipendenti ma anche per gli autonomi".