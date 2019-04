Calma piatta sui mercati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Restano positive attorno a metà seduta le principali borse europee nel giorno in cui, mentre gli investitori si concentreranno sulle parole delAltro appuntamento clou della giornata è con ilche si appresta a dire sì alla richiesta della premier britannica Theresa May di posticipare di nuovo la data sull'uscita dall'Ue, già rinviata dal precedente 29 marzo al 12 aprile.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,128. Piatto l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.303,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,70%, a 64,43 dollari per barile.Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +240 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,40%.guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,44%. Poco mossa Londra, mentre Parigi, segna un incremento marginale dello 0,40%., che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,29%.In luce sul listino milanese i comparti immobiliare (+1,08%), tecnologia (+1,03%) e materie prime (+0,88%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto beni per la casa, che riporta una flessione di -0,44%.di Milano, troviamo Saipem (+1,49%), STMicroelectronics (+1,26%), UBI Banca (+1,11%) e Tenaris (+0,88%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Unipol, che ottiene -1,11%.Calo deciso per Amplifon, che segna un -1,07%.del FTSE MidCap, Mondadori (+2,47%), Maire Tecnimont (+1,16%), Zignago Vetro (+1,02%) e Piaggio (+0,95%). Giù CIR, che continua la seduta con -2,84%.