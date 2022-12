Caleffi valuta acquisto 30% controllata Mirabello

Lunedì 5 Dicembre 2022, 20:30







(Teleborsa) - Il CdA di Caleffi ha deliberato di valutare l'opportunità di acquistare il restante 30% del capitale sociale della controllata Mirabello Carrara da Giuliana Caleffi.



Tale acquisizione - si legge in una nota - permetterebbe alla società (che già detiene il 70% del capitale sociale di Mirabello) di divenire socio unico di quest'ultima, in un'ottica di una "riorganizzazione societaria volta a una semplificazione della struttura del Gruppo".



Tale acquisizione configura un'operazione con parti correlate (essendo Giuliana Caleffi controllante di Caleffi) "di maggiore rilevanza" ai vista la preliminare valutazione del 100% del capitale di Mirabello pari al Patrimonio Netto (Euro 5,1 milioni), essendo in ogni caso inteso

che il valore definitivo dell'operazione sarà determinato solo all'esito delle analisi che il Comitato Parti Correlate è chiamato a effettuare.