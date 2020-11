Caleffi, fatturato in crescita nei nove mesi

(Teleborsa) - Caleffi ha chiuso i primi 9 mesi dell'esercizio 2020 con ricavi consolidati che si attestano a circa 36,7 milioni di euro, con un incremento del 3% rispetto al dato registrato al 30 settembre 2019 (35,7 milioni di euro).

"I risultati conseguiti nei primi 9 mesi del 2020 e ancor più l'ammontare degli ordini in portafoglio per la parte finale dell'esercizio consentono di prevedere un esercizio 2020 estremamente positivo per il gruppo Caleffi", ha commentato Guido Ferretti, Consigliere Delegato Corporate di Caleffi Group.

