Caleffi, assemblea dà via libera a bilancio e nomine

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria di Caleffi, società specializzata in articoli home fashion, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Giuliana Caleffi ed ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 ed esaminato il Bilancio consolidato. Approvata la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita d'esercizio, pari a Euro 237.455,25, utilizzando la Riserva Straordinaria.I soci hanno nominato i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020. In particolare, sono stati nominati Amministratori tutti i candidati indicati nell'unica lista depositata dal socio Caleffi: 1. Giuliana Caleffi (Presidente), Guido Ferretti, Raffaello Favagrossa, Rita Federici, Ida Altimare (Indipendente) e Andrea Carrara (Indipendente).Nominato anche il Collegio Sindacale: Pier Paolo Caruso (Presidente), due sindaci effettivi Monica Zafferani e Marcello Braglia e due sindaci supplenti Cristian Poldi Allai e Francesca Folloni.