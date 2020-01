© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilsale per la prima voltaalla classifica della, il "campionato" deieuropei, che hanno generato nella stagione 2018-2019 un fatturato. Il club catalano, che diventa secondo, e sfonda anche la soglia dei 900 milioni di dollari (959,3 milioni). Il Real Madrid, con 864 milioni di ricavi, scende al secondo posto, il(811,7 milioni) èE' quanto emerge dalla 23esima edizione della, redatta da. Dietro a Barcellona, Real Madrid e Manchester United c'è il(753,1 milioni) e il(725,5 milioni).Laè lache riguadagna il(dall'11esimo), grazie a una crescita del fatturato adi dollari, spinta dall'arrivo di, che ha avuto effetti positivi in termini di visibilità del brand e di vendita del merchandising. L'mantiene la, con una significativa crescita dei ricavi a 416 milioni (+30%, il maggiore incremento nella storia del club) grazie agli introiti dei diritti tv garantiti dal ritorno in Champions League. La, che nella stagione 2018/19 ha registrato un fatturato pari a 263,6 milioni (-8%), ha perso una posizione in classifica, scendendo al, superata dai tedeschi dello Schalke 04. Ildella Money League, con ricavi generati pari a 236,6 milioni (+13%). Ildalla top 20 della 'Deloitte Football Money League' anche nella stagione 2018-2019 dopo lo stop in quella precedente., rappresentando il, rimangono la principale fonte di reddito dei club. Lasi conferma ile continua ad avere il maggior numero di club presenti nella top 20, con otto club presenti in classifica.