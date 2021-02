© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. L'assemblea dei club della prima serie, convocata a Milano in un Hotel in centro, non ha assunto alcuna decisione sulle offerte concorrenti presentate da Sky e Dazn., ha detto il patron del Napoli,Mancano infatti alcuni voti per decretare la, che sarebbe stata- Milan, Lazio, Inter, Udinese, Napoli, Juve, Fiorentina, Atalanta, Cagliari -che non era d'accordo. L'offerta di Dazn supererebbe quella di Sky di almeno 840 milioni e sembra destinata ad aggiudicarsi questa "partita" a maggioranza.La scelta di Dazn, che non gira su satellite, mavia Internet, lascia ancora un po' perplessi alcuni club, che quindi hanno preso tempo, per capire se il calcio italiano è pronto ad approdare in Rete.Le trattative per l'aggiudicazione dei diritti del prossimo triennio, poi, si intrecciano concondotto con iCvc, Advent e Fsi per l'ingresso con una quota del 10% nellaper 10 stagioni.