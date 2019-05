Calcio, cresce per il terzo anno il valore dei primi 32 club europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Cresce per il terzo anno consecutivo ildelleeuropee, che quest'anno èdi euro, portando la crescita degli ultimi 3 anno a +35%. E' quanto calcolato da un report didedicato ai primi 32 club calcistici europei.La quarta edizione dicertifica ilil club inglese, che risente anche della svalutazione della sterlina, passa al secondo posto, lasciando il primo ai granata. Si tratta però delle due uniche squadre europee con Enterprise value (valutazione) superiore ai 3 miliardi di euro.Il report include anche- Inter, Napoli, Milano, Roma, Lazio e- ma solo i Bianconeri entranoeuropea, con, grazie all'aumento dei ricavi commerciali (+21%), dei follower sui social media (+42%) e del valore di mercato della squadra (+40%).Nonostante la crescita del suo valore, Juventusin classifica sulla base del valore d'impresa con 1,6 miliardi (+31% anno su anno)L'inveceattestandosi al 15° posto con 692 milioni di enterprise value (+41% su anno).