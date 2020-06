Calcio aspetta fischio d'inizio e vara Piano B

(Teleborsa) - Retrocessioni e promozioni di sicuro, scudetto forse. Play-off e play-out in caso di nuovo stop al campionato, qualora ci fossero le date utili per disputarli.



Questo l'esito del Consiglio federale, che nelle scorse ore ha approvato il cosiddetto piano B, cioè le linee-guida proposte dal Presidente della Figc Gravina da applicare in caso di una definitiva interruzione della Serie A.



Se non ci sarà invece il tempo sufficiente, sarà la classifica con criterio correttivo (l'algoritmo) a stabilire le squadre qualificate in Europa e le retrocessioni. In tal caso, lo Scudetto non verrà assegnato.



"Non è la mia vittoria sulla Lega di A - ha detto Gravina, riferendosi alla volontà della massima serie di bloccare le retrocessioni - ma la vittoria del calcio: speriamo che l'algoritmo non serva mai, e che i campionati si chiudano regolarmente". © RIPRODUZIONE RISERVATA