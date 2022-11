Cairo, utile 9 mesi cala a 8,3 milioni

Lunedì 14 Novembre 2022, 17:00







(Teleborsa) - Cairo Communication ha chiuso i primi nove mesi con un utile netto di 8,3 milioni, in calo rispetto ai 28,8 milioni nel 2021, quando aveva beneficiato per 7,3 milioni di una plusvalenza su un asset partecipativo.



L'Ebitda ante oneri non ricorrenti del Gruppo è pari 93,4 milioni (109,6 milioni nel 2021) influenzato da un incremento dei costi della carta e altri fattori produttivi di circa 28,1 milioni. Bene i ricavi consolidati lordi, in crescita e pari a 842 milioni (836 milioni nel 2021). L'Ebit risulta pari 25,3 milioni (54,5 milioni nel 2021).



Al 30 settembre la posizione finanziaria netta è pari a Euro 30,5 milioni (Euro 37 milioni a fine 2021), dopo avere distribuito dividendi per Euro 36,7 milioni a livello di Gruppo e sostenuto uscite per Euro 20 milioni per l'acquisto/transazione dell'immobile di via Solferino.