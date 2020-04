Cairo Communication, voto contrario socio maggioranza a distribuzione cedola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - U.T. Communications, socio di maggioranza di Cairo Communication con una partecipazione pari al 43,71% del capitale e al 57,769% dei diritti di voto, ha informato il Consiglio di Amministrazione di Cairo Communication che, ", ha deciso di esprimere voto contrario alla proposta di distribuzione del dividendo all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci del 6 maggio 2020".U.T. Communications "Cairo Communication, come riportati nella Relazione Finanziaria Annuale, che evidenzia un utile netto d'esercizio realizzato da Cairo Communicationpari a Euro 22,4 milioni e un utile netto consolidato di pertinenza del Gruppo pari a Euro 42,1 milioni, ha anzituttocontenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione. Nondimeno,, U.T. Communicationsche il gruppo, i suoi dipendenti, collaboratori e fornitori sono e saranno chiamati a dover sostenere nei prossimi mesi, consentendogli di".Il Consiglio di Amministrazione di Cairo Communication, preso atto di quanto comunicato dal socio U.T. Communications, "ha ritenuto di condividere la posizione espressa e le sue finalità anche con riguardo alla controllata RCS MediaGroup. In relazione a quest'ultima (di cui Cairo Communication detiene una partecipazione pari al 59,693% del capitale),- pur condividendo le motivazioni della proposta del Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup in merito alla distribuzione del dividendo 2019 e prendendo favorevolmente atto degli importanti risultati raggiunti dal gruppo RCS nel 2019 -all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci del 29 aprile 2020".U.T. Communications e Cairo Communication sottolineano che la sopra menzionata intenzione di voto "è animata esclusivamente dalla volontà di rafforzare il gruppo nell'attuale contesto di emergenza sanitaria e rinnovano il proprio positivo giudizio per gli importanti risultati raggiunti dal Gruppo Cairo Communication e dal Gruppo RCS nel 2019".