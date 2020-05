Cairo Communication, approvato bilancio 2019 e nomine

(Teleborsa) - L'Assemblea di Cairo Communication ha approvato il bilancio 2019 ed ,a seguito del voto contrario alla proposta di distribuzione del dividendo, l'utile netto di esercizio è stato interamente riportato a nuovo.



I sici hanno anche provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ed approvato la politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2020.



Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a seguito dell'Assemblea degli Azionisti, ha effettuato la verifica dei requisiti di indipendenza, attribuito i poteri al Presidente, all'amministratore delegato e all'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, nominato il lead independent director, costituito i comitati consiliari in ottemperanza a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina e nominato i componenti dell'organismo di vigilanza. © RIPRODUZIONE RISERVATA