CAF Cia, Mastrocinque : "Cartelle esattoriali, bene proroghe ma risorse vadano a welfare e assistenza fiscale"

Lunedì 28 Giugno 2021, 16:00

(Teleborsa) - "I cittadini e gli intermediari fiscali stanno aspettando l'imminente decreto che consentira`, utilizzando le risorse risparmiate nei precedenti provvedimenti (Sostegni e Sostegni bis), di bloccare fino al prossimo 30 agosto la notifica delle cartelle esattoriali congelate dal marzo 2020, spostando a settembre i pagamenti delle rate sino ad oggi sospese". È quanto afferma il presidente dei centri di assistenza fiscale CAF Cia Agricoltori Italiani, Alessandro Mastrocinque.

"Condivisibile – prosegue Mastrocinque – il correttivo approdato oggi al consiglio dei ministri (che contempla anche emendamenti al Sostegni bis) per andare incontro ai cittadini, ma ancora una volta appare evidente la necessita` di mettere mano in via definitiva ed equa al tema delle cartelle esattoriali, destinando i fondi previsti, anziché alle proroghe di un gia` fitto calendario fiscale, a copertura di interventi di welfare per le famiglie e all'implementazione di servizi di assistenza fiscale".