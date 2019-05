Cabo Verde Airlines, al Nelson Mandela di Praia il primo Boeing 757-200 con nuova livrea

Ultimo aggiornamento: 19:48

(Teleborsa) -, in sostituzione del vecchio aeroporto Francisco Mendes e si trova 3 km a Nord-Est del capoluogo di Praia, nella parte sudorientale dell'isola di Santiago.Il nome "Praia de Santa Maria" è stato scelto attraverso un voto pubblico su Facebook,, dove si trova l'HUB della compagnia aerea.. La tavolozza dei colori interni ed esterni mostra che il cambiamento viene dall'interno,. Con l'arrivo di "Praia de Santa Maria",e prevede di riceverne altri due fino entro fine 2019. L'arrivo di questo velivolo fa parte della ristrutturazione della compagnia aerea dalla sua privatizzazione, completata lo scorso 1 marzo.Cabo Verde Airlines,, è una compagnia aerea il cuinella "parte alta" dell'Oceano Atlantico meridionale non troppo distante della costa dell'Africa occidentale,, prima dell'avvento dell'era dei Jet fondamentale scalo tecnico per i lenti velivoli con motori a pistoni in servizio sulle rotte Europa-Sud America.