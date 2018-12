C'era una volta la tredicesima: 4 su 10 per Imu e bollette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Ma se pensate che sia arrivato il tempo di spendere e spandere, avete capito male. Sì perchè a cambiare le nostre abitudini di vita ci ha pensato la crisi.(40%) che ricevono la tredicesima devono destinarla prioritariamente alma perE' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè sul comportamento di spesa dei circadi italiani tra operai, impiegati e pensionati che ricevono la tredicesima in prossimità della scadenza della seconda rata di Imu/Tasi il prossimoe della Tari.L'importo complessivo delledegli italiani è stimato insenza considerare le tasse e – sottolinea Coldiretti – rappresenta comunque una importante iniezione di liquidità per le famiglie in prossimità delle Feste. Da segnalare peraltro, si legge ancora, che quest'anno ben ilMa è ufficialmente iniziata la corsa al regalo da mettere sotto l'albero e quest'anno la spesa delle famiglie italiane per lesarà in media didestinata, nell'ordine, per ilper ilai divertimenti al cinema, al teatro, nei concerti o nelle discoteche secondo Deloitte. A testimonianza dell'importanza dell'appuntamento per gli italiani, il Belpaese – precisa ancora Coldiretti –tra idove si spende di più per il Natale, preceduta solo dacon 646 euro,con 600 econ 542 euro a famiglia.