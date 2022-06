ByTek (Gruppo Datrix) acquisisce Adority, nasce Retention AI

Lunedì 13 Giugno 2022, 13:30







(Teleborsa) - ByTek, la MarTech company del gruppo Datrix, prosegue la sua crescita, acquisendo il software Adority, prodotto ora ribattezzato Retention AI, che entra a far parte della suite tecnologica della società.



Il focus sulle soluzioni tecnologiche proprietarie basate sull'intelligenza artificiale, raccolte nella ByTek AI Suite, è reso più completo dall'aggiunta di questo strumento specifico per la customer segmentation & retention.



La ByTek AI Suite -spiega una nota - continuerà ad evolversi: sono in fase di sviluppo ulteriori funzionalità e integrazioni, con l'obiettivo di diventare una Data Activation Platform completa.