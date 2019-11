Buzzi Unicem, Kosmos vende ramo aziendale cemento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Kosmos Cement Company, partenariato con sede in Kentucky in cui una controllata di Buzzi Unicem detiene il 25% di partecipazione, ha sottoscritto un accordo vincolante riguardo la vendita di determinate attività a Eagle Materials, per un corrispettivo di circa 665 milioni di dollari., che comprendono sette terminali di distribuzione e le riserve di materie prime. Una società controllata da CEMEX, SAB de CV detiene il rimanente 75% di Kosmos Cement Company ed ha condotto la transazione di cui trattasi.La conclusione dell'accordo è subordinata al soddisfacimento di alcune condizioni, fra cui l'. Kosmos ad oggi prevede l'esecuzione del contratto nel primo trimestre 2020 o subito dopo.Il corrispettivo netto ottenuto da questa cessione sarà distribuito ai soci, sulla base della loro rispettiva partecipazione, subito dopo la chiusura.