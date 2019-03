Buzzi Unicem in denaro, promossa da Kepler e Barclays

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Buzzi Unicem, che tratta in utile dell'1,38% sui valori precedenti.Il titolo è oggetto di importanti aggiornamenti da parte dell'ufficio studi di Kepler e di Barclays. Il primo broker ha portato il prezzo obiettivo a 23,50 euro dai 23 precedenti e conferma il giudizio "buy". Barclays indica il target a 21 euro (da 20) e reitera la valutazione "overweight".Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della società attiva nel settore del cemento rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.L'esame di breve periodo di Buzzi Unicem classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 18,13 Euro e primo supporto individuato a 17,91. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 18,35.