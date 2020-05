Buzzi Unicem, fatturato 1° trimestre in aumento del 4,9%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Buzzi Unicem ha chiuso il 1° trimestre con unrispetto a 656 milioni realizzati nel primo trimestre del 2019.L'effetto dovuto alle variazioni dei tassi di cambio è stato favorevole per 10,9 milioni. A parità di perimetro e cambi costanti, il fatturato sarebbe aumentato del 2,5%.Ledel gruppo, nel primo trimestre dell'esercizio in corso, si sono stabilizzate sui livelli raggiunti nel 2019, attestandosi a 6,0 milioni di tonnellate (). Lesono state maggiormente influenzate dal diffondersi della pandemia, registrando unarispetto allo stesso periodo del 2019, attestandosi a quota 2,5 milioni di metri cubi., con un miglioramento di 42,6 milioni rispetto a fine dicembre 2019. Sul dato hanno inciso investimenti industriali per complessivi 83,1 milioni (67,9 milioni il corrispondente valore nel 2019), di cui 18,3 milioni per il cosiddetto earn-out relativo all'acquisizione Cementizillo (senza effetto sulla posizione finanziaria netta). Inoltre, ad inizio marzo si è conclusa la vendita di tutte le attività della collegata Kosmos Cement Company, con la conseguente distribuzione a Buzzi Unicem di un dividendo pari a 162 milioni di dollari.Quanto all', Buzzi ritiene che idell'eserciziosull'intensità della recessione globale e sulla domanda di materiali da costruzione nello scenario che va configurandosi", ma