Buzzi Unicem, cresce utile netto nel 1° semestre

(Teleborsa) -ha annunciato risultati semestrali in miglioramento, a dispetto del calo delle. Una contrazione concentrato in Italia ed Europa Occidentale, a causa delle difficoltà poste dall'emergenza Covid-19, che è statopositivo e dall'andamento generalmente favorevole dei costi di produzioneIlè quindi risultato pressoché(1.519 milioni nel 2019), mentre ilsi è portato a+8.3% a parità di condizioni). Effetto cambio positivo per 11 milioni sui ricavi e 3 milioni sul margine operativo lordo, dovuto alla rivalutazione del dollaro e della hryvnia.Il conto economico del semestre ha chiuso con unrispetto ai 134,7 milioni nello stesso periodo del 2019.Per l'intero, Buzzi prevede una variazione sfavorevole del margine operativo lordo ricorrente compresa tra il 5% ed il 10%.