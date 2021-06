BuzzFeed si quoterà a Wall Street tramite SPAC

Giovedì 24 Giugno 2021, 16:45

(Teleborsa) - La società di media digitali Buzzfeed si fonderà con 890 Fifth Avenue Partners, una SPAC quotata al Nasdaq, per diventare una società quotata. La transazione include un finanziamento aggiuntivo di 150 milioni di dollari in obbligazioni convertibili guidato da Redwood Capital Management e che include CrossingBridge Advisors, Cohanzick Management e Silver Rock Financial. La società risultante sarà conosciuta come BuzzFeed Inc. e quotata con il simbolo "BZFD". La SPAC, acronimo di Special Purpose Acquisition Company, è un veicolo di investimento costituito per raccogliere capitali sul mercato attraverso la quotazione in Borsa; i capitali raccolti nella IPO sono destinati ad essere impiegati per un'operazione di acquisizione di una società target.

Buzzfeed, che mira ad una valutazione di 1,5 miliardi di dollari, ha inoltre annunciato l'acquisizione di Complex Networks, un editore digitale specializzato in streetwear, musica e cultura, per 300 milioni di dollari da Verizon e Hearst. Dopo la quotazione, Jonah Peretti, fondatore e CEO di BuzzFeed, rimarrà alla guida dell'azienda, così come la CFO Felicia DellaFortuna conserverà il suo ruolo. Inoltre, Adam Rothstein, presidente esecutivo di 890 Fifth Avenue Partners, e Greg Coleman, consulente della SPAC ed ex presidente di BuzzFeed, entreranno a far parte del consiglio di amministrazione di BuzzFeed. Nei prossimi mesi verranno inoltre annunciati altri due membri del CdA.

"BuzzFeed è ora il leader indiscusso per la prossima generazione di media. Abbiamo creato una lista di marchi essenziali, amati da un pubblico diversificato, coinvolto e fedele su Internet - ha affermato Peretti - Con l'annuncio di oggi stiamo facendo il passo successivo nell'evoluzione di BuzzFeed, portando capitale ed esperienza aggiuntiva alla nostra attività. Sono entusiasta che Adam si unisca al nostro team mentre lavoriamo per diventare la principale azienda di media digitali al mondo.