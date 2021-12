BuzzFeed, debutto da dimenticare sul Nasdaq

Lunedì 6 Dicembre 2021, 20:00







(Teleborsa) - BuzzFeed sta registrando un debutto deludente sul Nasdaq. Il titolo della società di media digitali perde l'8% a quota 8,85 dollari per azione a metà seduta, dopo che la business combination con la SPAC 890 Fifth Avenue Partner aveva registrato una scarsa adesione da parte degli investitori della special purpose acquisition company.



La quotazione di BuzzFeed è attentamente osservata da Wall Street perché si tratta della prima grande azienda di media digitali moderni a sbarcare in borsa. Il buon esito dell'operazione potrebbe spingere diversi competitor - come Vice, Vox, Bustle, Group Nine - a provare la stessa strada, ovvero la quotazione tramite SPAC. Non è nemmeno escluso che alcuni di essi possano essere acquisiti o decidano i unirsi a Buzzfeed.