BuzzFeed debutta Nasdaq. Raccolti meno soldi del previsto

(Teleborsa) - La società di media digitali Buzzfeed si quota oggi sul Nasdaq, a seguito del completamento della business combination con la SPAC 890 Fifth Avenue Partners. Le azioni ordinarie e i warrant della società inizieranno oggi a essere scambiati sul Nasdaq con i nuovi ticker "BZFD" e "BZFDW". La società controlla una serie di brand attivi online, tra cui BuzzFeed, BuzzFeed News, Complex Networks (da poco acquisito), HuffPost e Tasty.

"Oggi sono grato a tutti coloro che hanno contribuito a rendere BuzzFeed la destinazione per le cose migliori su Internet: i creatori di video, gli scrittori, i giornalisti premiati, i visionari di Internet e il pubblico più socialmente impegnato e diversificato del mondo abbia mai visto", ha affermato Jonah Peretti, fondatore e CEO di BuzzFeed. "Il nostro prossimo capitolo come società quotata aiuterà BuzzFeed a diventare un hub per ancora più marchi e creatori, fondatori e CEO visionari, contenuti di alta qualità per le piattaforme tecnologiche e molto altro ancora", ha aggiunto.

Nel processo di quotazione Buzzfeed ha raccolto meno denaro di quanto inizialmente sperato. Giovedì scorso ha reso noto che ha ricevuto solo circa il 6%, pari a 16,2 milioni di dollari, dei proventi del conto fiduciario della SPAC con cui si è unita, dopo che gli azionisti del veicolo di acquisizione hanno riscattato la maggioranza delle loro azioni. All'annuncio dell'accordo, era stato previsto che Buzzfeed ottenesse circa 288 milioni di dollari.