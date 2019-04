Elba, dall'aeroporto di Pisa a Piombino: via al nuovo collegamento

Ultimo aggiornamento: 11:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Glihanno stretto un accordo con la società di trasporti busper attivare nei mesi estivi, a partire da giugno, un servizio navetta tra il porto di, dove è attivo il collegamento con traghetto con, e l'Il tempo di percorrenza sarà di un'ora e 50 minuti e il costo del biglietto di 20 euro a tratta.L'iniziativa di creare un nuovo collegamento via strada e mare è stata presa anche per l'assenza del servizio aereo tra Pisa e Marina di Campo all'isola Elba. Gli albergatori stanno studiando anche la possibilità di emettere un biglietto elettronico che comprenda bus e traghetto, oltre a prevedere un servizio a richiesta per il trasporto dei bagagli dal bus al traghetto e viceversa.Il collegamento tra porto di Piombino e Pisa punta a intercettare soprattutto la clientela straniera, agevolandone il trasferimento nelle strutture alberghiere elbane che possono offrire così un'accoglienza completa a chi vuole trascorrere un periodo di vacanza sull'isola.