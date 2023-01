La sfida di Piacenza, corsi di formazione per tecnici specializzati. Bft Burzoni lancia l'idea per reperire manodopera di qualità

Entro gennaio del prossimo anno, servono 7.040 unità lavorative, di cui 1.770 nel solo settore industriale. Il 13% delle imprese del territorio necessitano di personale al passo con i tempi. "É arrivato il momento di affrontare il problema", dice il presidente della sezione locale di Confindustria, Francesco Rolleri Piacenza, Italia.

Dal confine tra Lombardia ed Emilia, si rilancia la sfida: formare i giovani per avere finalmente manodopera specializzata e reggere una concorrenza sempre più spietata: "Abbiamo difficoltà a reperire tecnici specializzati che sappiano destreggiarsi con le nostre macchine utensili - dice Alberto Burzoni, fondatore di Bft Burzoni, azienda, da oltre 45 anni, leader nel settore della progettazione e distribuzione di utensili. Per questo, abbiamo deciso di fare la nostra parte e di offrire corsi di formazione alle imprese che lavorano con noi.

Lo facciamo convinti che la qualità resti l’elemento fondamentale per affrontare un mercato sempre più aggressivo". "Si stima -aggiunge Francesco Rolleri, presidente della sezione locale di Confindustria- che entro gennaio del prossimo anno sarà necessario reperire 7.040 unità lavorative, di cui 1.770 nel settore industriale, in un territorio dove il tasso di disoccupazione si ferma al 5,5%. È inevitabile immaginare che è arrivato il momento di affrontare il problema e di offrire la possibilità ai nostri giovani o magari a chi un lavoro lo ha perso in età più avanzata, di trasformarsi in tecnici 4.0 e di poter reggere le richieste che arrivano dalle realtà produttive piacentine".

Offrire corsi di formazione per reggere il mercato è dunque la proposta che arriva dalla Bft Burzoni che, nella scorsa estate, aveva lanciato un appello rivolto alle aziende metalmeccaniche del territorio, per la costruzione di una vera e propria Academy: "Il progetto va avanti - spiega Arianna Burzoni- ma, nonostante il momento complesso dovuto alla crisi energetica, è necessario accelerare. Così nell'attesa di dare corpo a quell'idea, stabile e lungimirante, abbiamo deciso di offrire questa opportunità che poi garantirà all'intero sistema produttivo forze fresche e preparate di cui abbiamo tutti estremo bisogno. A Piacenza, il settore metalmeccanico rappresenta il 30% del Prodotto interno lordo e fermarsi per mancanza di manodopera sarebbe davvero un peccato imperdonabile. La tecnologia e l'innovazione sono importanti per restare al passo con i tempi, ma servono anche tecnici specializzati e capaci di acquisire un know-how in costante aggiornamento".

Un elemento che può contribuire ad affrontare crisi importanti come la pandemia o i costi energetici impazziti per la guerra in Ucraina. Un elemento che si chiama qualità: "Il mercato -sostiene Gian Luca Andrina, direttore commerciale di Bft Burzoni- tende ad apprezzare prodotti, diciamo così, artigianali. Prodotti frutto di esperienza e alta precisione. Valori che abbondano sul nostro territorio. Le multinazionali oggi inducono a rivolgersi a piattaforme online per conoscere e reperire le modalità di applicazione degli utensili per le lavorazioni meccaniche. Basta un portale e si apre il mondo, ma solo apparentemente. Una tendenza di questo genere, seppure economicamente vantaggioso, alla fine svilisce il settore perché non permette lo sviluppo del personale e azzera le figure tecniche. A tutto questo, si risponde con la qualità.

Che resta elemento fondamentale per il mercato nazionale e internazionale. Non a caso nel 2021 il valore delle esportazioni, nella provincia di Piacenza, ha sfiorato i cinque miliardi e mezzo di euro". Qualità e aggiornamento costante è la ricetta che arriva dalle imprese metalmeccaniche del piacentino: "Non c'è dubbio -dice il presidente Francesco Rolleri - che, grazie alla crescita continua delle nostre conoscenze, potremo continuare a migliorare la nostra competitività a livello mondiale. Ogni iniziativa volta a fornire occasioni di formazione di alto livello è certamente benvenuta e merita attenzione. Sviluppare le competenze dei nostri collaboratori è il vero rimedio non solo ai problemi contingenti ma anche in prospettiva futura”.

"Noi -conclude Arianna Burzoni- riteniamo che l'Academy, sulla quale stiamo lavorando, rappresenti la prima scelta ma, nel frattempo non vogliamo rimanere fermi. Reperire le 1.770 unità lavorative di cui il nostro territorio necessità non sarà facile ma, nello stesso tempo, il bisogno è urgente. Per questo riteniamo che la nostra iniziativa debba rappresentare un esempio da moltiplicare, considerando che il 13% delle imprese piacentine ha bisogno di assumere".