Burocrazia e ritardi pagamenti: costano 100 miliardi l'anno

(Teleborsa) -eccessiva edella PA costano alle imprese. La denuncia arriva dalla, associazione che rappresenta le PMI e gli artigiani del Veneto.- Le PMI italiane sono quelle che hanno denunciato maggiormente laamministrative a cui sono sottoposte: su dieci intervistati, nove hanno affermato di essersi trovati in grave difficoltà ogni qual volta hanno dovuto applicare le disposizioni richieste dai nostri uffici pubblici. Tra moduli da compilare, certificati da produrre e adempimenti da espletare, la nostra Pubblica Amministrazione (PA) continua ad alimentare lache nel nostro Paese ha ormai raggiunto una dimensione non più accettabile. "La stima del costo che incombe sul nostro sistema produttivo per la gestione dei rapporti con la PA ammonta adi euro", afferma il coordinatore dell'Ufficio studi della CGIA Paolo Zabeo, ma ili mancati pagamenti da parte delloe delle"I decreti Cura Italia, Liquidità e Rilancio non hanno finora innescato gli effetti positivi che tutti auspicavano. All'opposto, hanno generato confusione, disorientamento e tanta irritazione da parte dei lavoratori e delle imprese nei confronti delle istituzioni pubbliche", denuncia il segretario della CGIA- Molti osservatori speravano che con l'avvento dellola situazione potesse migliorare. Sembra, invece, che le cose siano andate diversamente. Con l'avvento del COVID, infatti, sono stati tantissimi i dipendenti pubblici che hanno iniziato a lavorare da casa. Secondo una recente indagine condotta da Promo PA Fondazione 6, c'è stata unamedia delladi questi lavoratori- La provincia dove ilsostenuto dalle imprese per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione èa tutte le altre ècon 5,77 miliardi di euro. Seguonocon 5,37,con 2,43, Napoli con 1,97, Brescia con 1,39 e Bologna con 1,35 miliardi di euro. Le realtà imprenditorialidalla burocrazia sono quelle di(87 milioni di euro),(82 milioni) e(56 milioni di euro)- La CGIA sollecita innanzitutto, dipresenti nel nostro ordinamento ele procedure per introdurre poisuccessivi rigidissimi, incentivando il meccanismo de, senza dimenticare che bisognatutti i soggetti pubblici. Infine, bisognail reato di abuso di ufficio che, purtroppo, "dissuade" tanti dirigenti pubblici ad apporre la firma, rallentando enormemente lo smaltimento delle pratiche nell'edilizia, nell'urbanistica e nel settore degli appalti. Per contro, vanno premiati i dirigenti/funzionari che si comportano correttamente e rendono efficienti le proprie aree di influenza: l'aumento della produttività, anche nel pubblico, va riconosciuto economicamente.