Buoni Investimenti, Censis-Tendercapital presenta il Secondo rapporto

(Teleborsa) - Porre l'attenzione sulla sostenibilità sociale, intesa come l'equo accesso per tutti al benessere, con un focus sull'attualità che riguarda l'inedita emergenza sanitaria che il Paese sta attraversando tramite le opinioni, i comportamenti e i valori degli italiani. Questo l'obiettivo del Secondo Rapporto Censis-Tendercapital sui Buoni Investimenti "La sostenibilità al tempo del primato della salute" che verrà presenatato lunedì 23 novembre, alle ore 10.00, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, a Roma.

"Il rapporto – si legge in una nota – propone una riflessione approfondita su cosa potrà accadere nel lungo periodo, per non ritrovarci in una società devastata, profondamente ingiusta e con enormi costi economici e sociali da pagare".

All'evento, a cui ha inviato un messaggio di saluti istituzionali la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, vedrà la partecipazione di Domenico Arcuri, commissario straordinario del Governo all'Emergenza Covid-19; Pier Paolo Baretta, sottosegretario all'Economia; Giuseppe De Rita, presidente Censis; Moreno Zani, presidente Tendercapital; Alberto Bagnai, membro Commissione Finanze del Senato; Alberto Oliveti, presidente ADEPP; Francesco Maietta, responsabile Area Politiche Sociali Censis; e Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza nel ruolo di moderatore.

