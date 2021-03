26 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Buona performance a Piazza Affari, dove è una delle migliori del FTSE MIB, per Atlantia, che lievita dell'1,62% e si porta a 15,99.

La società è in attesa di un'offerta migliorativa per Autostrade per l'Italia da parte della cordata guidata da CDP. Secondo indiscrezioni di stampa, la nuova proposta potrebbe valorizzare la società oltre i 9,5 miliardi.

Intanto ieri sera Fondazione CRT, uno dei soci storici di Atlantia, ed Edizione Holding, la società della famiglia Benetton che controlla il gruppo, hanno annunciato che non voteranno a favore della proroga del progetto di scissione di ASPI, proprio per portare avanti il percorso di vendita con il consorzio CDP-Blackstone-Macquarie.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 16,13 e successiva a 16,5. Supporto a 15,76.