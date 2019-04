Bugno si ritira da STM ma resta consigliere di Tria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha deciso di ritirare la disponibilità all'incarico in STM, azienda partecipata dallo Stato, in quanto designata nel Consiglio dell'. E' quanto rendono noto fonti del, secondo le quali la Bugno rimane consulente del ministro dell'EconomiaQuesta decisione potrebbe non essere sufficiente a placare gli animi del M5S, secondo i quali la manager non dovrebbe ricoprire il ruolo di consulente del ministro per conflitto di interessi, visto che il figlio del ministro Tria è stato assunto da Tinexta, società dove è Amministratore Delegato, compagno della Bugno.si schiera a fianco del ministro: "penso che Tria possa stare tranquillo e che debba continuare a fare il ministro. Poi come capo politico dei 5S ho tutto il diritto di dire ‘muovetevi a firmare il decreto banche'", ha dichiarato il vicepremier.