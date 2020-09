Buffett punta sul Giappone e scommette 6 miliardi di dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A dispetto dei suoi 90 anni suonati,, il finanziere più seguito di Wall Street,, ma soprattutto continua a tenere i riflettori su di sé con nuove avventurose strategie di investimento, che non passano inosservate sui mercati internazionali. Ed ora, dove investe con convinzione una cifra stimata inIl suo braccio finanziarioha annunciato infatti l'acquisto digiapponesi - Itochu, Marubeni, Mitsubishi Corp, Mitsui & Co, Sumitomo Corp - con la possibilità di salire sino al 9,9% di ciascuna. Le società in questione dono delle holding diversificate con interessi un po' in tutti i settori: dalla chimica alla metallurgia, dall'energia all'alimentare.Non è stato uffiocializzato l'importo della transazione, che non è avvenuta in blocco, ma nell'arco degli ultimi 12 mesi.