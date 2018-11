Budget comune per l'Eurozona, asse Merkel Macron

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che esclude chi non vuole rispettare il patto di stabilità.Un. Un fondo europeo creato ad hoc per garantire la stabilità dei Pesi aderenti all'euro, ma che sarà rivolto solo a chi rispetta le regole del patto di Stabilità.Il Financial Times scrive di un documento congiunto che si basa su un accordo raggiunto tra ile il, in cui la Germania si è detta favorevole all'idea di un bilancio della zona euro. Il quotidiano che ha avuto acceso alla bozza di accordo, spiega che l'intesa prevede che il bilancio - finanziato con i contributi dei singoli Paesi e con una tassa sulle transazioni finanziarie - punti "a stimolare la crescita attraverso investimenti, ricerca e sviluppo, innovazione e capitale umano cofinanziando la spesa pubblica". E che vengano esclusi dall'accesso ai fondi Ue i Paesi che non perseguono "politiche che sono in sintonia con gli obblighi".La, durante la riunione dell'Eurogruppo. Il Fondo sosterrà investimenti e riforme a disposizione solo dei Paesi dell'area euro che presentano conti pubblici dentro i parametri concordati con Bruxelles.