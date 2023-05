Martedì 9 Maggio 2023, 09:06 - Ultimo aggiornamento: 09:08

Il nome è stato scelto con cura: "Valore". La nuova famiglia di Btp annunciata ieri dalla direzione del Debito pubblico del Tesoro, ha lo scopo dichiarato di indirizzare una quota crescente del risparmio italiano delle famiglie che oggi ancora giace sui conti correnti, sostanzialmente senza essere remunerato, verso i titoli di Stato italiani. E dopo i titoli legati all'inflazione, i Btp Italia, e quelli legati all'andamento dell'economia, i Btp Futura, arriva il Btp Valore, un'obbligazione che tecnicamente viene definita "step up".

Btp Valore, il rendimento

Cosa significa? Che il Tesoro riconoscerà dei rendimenti crescenti nel tempo. Inoltre, come aveva già lasciato intendere il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il Btp Valore garantirà un "premio fedeltà", un rendimento extra a chi manterrà in portafoglio l'obbligazione fino alla sua scadenza naturale. Questa nuova famiglia di titoli di Stato avrà un ruolo centrale nella strategia di collocamento del debito pubblico nei prossimi mesi. Per questa prima emissione la durata del titolo sarà di quattro anni. Il Btp Valore potrà essere sottoscritto tra lunedì 5 e venerdì 9 giugno. Il rendimento sarà reso noto dal Tesoro il primo giorno del prossimo mese. Ieri il Btp a 4 anni rendeva il 3,58 per cento. Sarà un parametro da tenere presente quando sarà comunicato il tasso del nuovo titolo dal Tesoro. La sottoscrizione non prevede commissioni a carico del risparmiatore. Non c'è alcun tetto all'acquisto mentre è prevista una soglia minima di 1.000 euro. I risparmiatori insomma, avranno sempre la certezza di ottenere tutto l'ammontare richiesto. Per farlo dovranno rivolgersi al proprio referente in banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto titoli o attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online. Anche per il Btp Valore si applicherà sul rendimento la consueta tassazione agevolata per i titoli di Stato pari al 12,5 per cento e l'esenzione dalle imposte di successione, su cedole e premio fedeltà.

Le condizioni

Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma Mot (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) per il tramite di due banche dealers: Intesa Sanpaolo e Unicredit. Nelle prossime settimane il Tesoro lancerà una campagna informativa sul nuovo titolo con manifesti, corner informativi nelle stazioni ferroviarie, pagine pubblicitarie sui maggiori quotidiani e spot televisivi.

«Il nuovo Btp Valore», ha spiegato il direttore del Debito pubblico, Davide Iacovoni in un forum, «segna il lancio di una nuova famiglia di titoli che saranno proposti nel tempo che potranno avere una struttura diversa, in particolare nella cedola, ma anche nella scadenza anche se non saranno strumenti indicizzati all'inflazione». Iacovoni ha anche spiegato di non temere i prossimi giudizi delle agenzie di rating sul debito pubblico. L'appuntamento più vicino, il 19 maggio, è con Moody's, che nei giorni scorsi aveva lasciato trapelare il rischio di un declassamento dell'Italia a livello "junk", spazzatura. Poi però, sono arrivati i dati positivi sul Pil. «Siamo ragionevolmente ottimisti», ha detto Iacovoni, che dalle prossime decisioni delle agenzie di rating sull'Italia «si avranno esiti soddisfacenti per noi».