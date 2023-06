Btp Valore, ordini per un controvalore di oltre 1 miliardo: tasso minimo garantito al 3,25% per il primo e il secondo anno

Btp Valore, oggi al via la prima emissione del nuovo titolo di Stato pensato dal Mef esclusivamente per i piccoli risparmiatori. Il tasso minimo garantito sarà crescente: per il primo e il secondo anno è fissato al 3,25%, per il terzo e il quarto salirà al 4%. Ma per chi deterrà il titolo per tutti i quattro anni fino alla scadenza, alla percentuale garantita si aggiungerà anche il previsto premio fedeltà finale pari allo 0,5% del capitale investito. Un tasso, quello dei primi due anni, in linea con il rendimento di un Btp normale con scadenza residua di 4 anni.