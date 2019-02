Il Tesoro lancia il nuovo Btp trentennale: ordini record per 41 miliardi

Ordini record per 41 miliardi di euro nel collocamento sindacato del nuovo Btp del Tesoro a 30 anni. I libri sono stati chiusi e la "size" è già definita a 8 miliardi di euro. Il Btp non è stato ancora prezzato ma è stato fissato lo spread (sulla base del quale sarà definito il rendimento) a 18 punti base sull'analogo Btp in scadenza a marzo 2048. Il consorzio per il collocamento era composto da Banca Imi, Bnp, Credit Agricole Deutsche Bank e Goldman Sachs. © RIPRODUZIONE RISERVATA