Dal Tesoro ultima asta dell'anno: Btp per 4,5 miliardi di euro

Il Tesoro si appresta a lanciare l'ultima asta di Btp dell'anno, con un importo complessivo fino a 4,5 miliardi, suddivisi tra titoli quinquennali, per massimi 2 miliardi, e decennali, per il controvalore residuo. Le provvigioni sul collocamento sono pari allo 0,25% per i primi e allo 0,35% per gli altri. L'emissione avverrà il prossimo 10 gennaio per i titoli a 5 anni e il giorno prima per i decennali, con scadenza prevista rispettivamente il 1 febbraio 2025 e il 1 aprile 2030.



Secondo gli analisti di Unicredit si tratta di un importo «relativamente modesto», che «probabilmente rispecchia la poca liquidità prevista tra la fine e l'inizio dell'anno» dal momento che «ci sono meno giorni utili per gli scambi del solito, dovuti alla particolare disposizione delle festività». © RIPRODUZIONE RISERVATA