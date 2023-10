Btp, tassi sempre più alti per i titoli di Stato italiano. I venti di guerra sul Medio oriente, l'inflazione che rallenta ma non molla la presa e nelle ultime settimane i timori dei mercati sulla manovra che sta preparando il governo e le preoccupazioni per i conti pubblici tornano a far salire i rendimenti sul debito italiano a livelli che non si vedevano da un decennio.