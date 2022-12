BTP, rendimenti in aumento di 20 pb dopo BCE: peggio della Grecia

Giovedì 15 Dicembre 2022, 15:00







(Teleborsa) - L'obbligazionario italiano è in netto ribasso dopo che la BCE ha deciso di innalzare di 50 punti base i tre tassi di interesse di riferimento e di iniziare a ridurre il portafoglio del Programma di acquisto di attività (PAA) a partire dagli inizi di marzo 2023. Contestualmente, Francoforte ha rivisto al rialzo le stime d'inflazione (6,3% nel 2023) e al ribasso quelle sulla crescita (0,5% nel 2023), delineando uno scenario stagflattivo.



Alle 14:45, il rendimento del BTP decennale scambia in aumento di 20 punti base al 4,05%. Lo spread sul Bund vale contestualmente 202 punti base, in allargamento di 13 punti base. Il decennale tedesco si attesta al 2,02%, quello greco si attesta al 4,03% (+6 punti base), quello francese al 2,51%, quello spagnolo al 3,07%, quello portoghese al 2,98%.