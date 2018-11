BTP Italia, si chiude collocamento. Da istituzionali richieste per 1,3 miliardi di euro

(Teleborsa) - Si chiude il collocamento del BTP Italia, il titolo a quattro anni indicizzato all'inflazione, giunto alla sua quattordicesima edizione.



Nella seconda fase dedicata a investitori istituzionali, che si è aperta e conclusa oggi, 22 novembre, il numero delle proposte di adesione pervenute ed eseguite è stato pari a 55, per un controvalore emesso pari a 1,3 miliardi di euro, si legge in un comunicato del Ministero dell'Economia.



Nel corso della prima fase del collocamento dedicata a investitori individuali - svoltasi dal 19 al 21 novembre 2018 - sono stati conclusi invece 31.011 contratti per un controvalore pari a 863 milioni di euro. Quest'ultimo risultato rappresenta il peggior dato di sempre.



Il nuovo titolo ha godimento 26 novembre 2018 e scadenza 26 novembre 2022. Il tasso cedolare (reale) annuo definitivo è pari all'1,45%, pagato in due cedole semestrali. © RIPRODUZIONE RISERVATA