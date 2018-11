Btp Italia, partenza lenta: flop anche nel secondo giorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Altra giornataper non dire drammatica, per la quattordicesima emissione delNelgiorno di offerta, infatti, le richieste arrivate dagli investitori retail si sono fermate a, facendo ancora peggio di ierie avvicinando, l'anno nero della crisi economico-finanziaria quando il primo giorno le richieste si fermarono ad appenaper poi riprendere aIn totale, stavolta,le richieste sono arrivate ad appenaSecondo gli analisti, ad avere paura del rischio Italia, ora, sono i cassettisti. I piccoli risparmiatori che comprano titoli di Stato a lunga scadenza e senza obiettivi speculativi. Vacilla lanei confronti dellaSulle valutazioni, pesa senza dubbio il braccio di ferro sulla manovra tra, alla vigilia di un sempre più probabile avvio della- Ovviamente,con lo- che da tre settimane si era attestato sulla pur sempre critica soglia dei 300 punti - ha registrato una nuova preoccupante fiammata, toccando quota 336 punti per ripiegare leggermente, alla fine, aIl governo tira dritto con Salvini e Di Maio che professano ottimismo.. Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto ai cronisti in merito all'ennesimo rialzo dello spread. Gli fa eco il collega di governo pentastellato Di Maio che incontrando i vertici della Cna dice:Più cauto il commento lapidario delche si dice, rispondendo ai cronisti durante cerimonia per i 100 anni dell'Aula di Montecitorio che lo incalzavano sull'aumento dello spread.