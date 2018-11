BTP Italia, nel primo giorno non si raggiunge neanche il mezzo miliardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, il primo del Governo M5S-Lega. Nella prima giornata di collocamento del titolo di Stato indicizzato al tasso di inflazione italiana sono stati raccolti solo, un po' pochino se confrontati con almeno il miliardo di euro delle altre edizioni. In realtàSi ricorda che la durata del titolo per questa nuova emissione, la seconda del 2018, è stata fissata a 4 anni, anche se il BTP può sempre essere venduto prima della scadenza.La nuova emissione, come le precedenti, si svolgerà in due fasi. La prima, dedicata ai risparmiatori individuali e affini, ai quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze assicura la piena soddisfazione degli ordini, è iniziata ieri lunedì 19 novembre e terminerà mercoledì 21 novembre, salvo chiusura anticipata.Il giorno 22 novembre sarà invece riservato alla clientela istituzionale con facoltà per il Tesoro, qualora lo ritenga opportuno, di limitare l'offerta a questi dedicata.