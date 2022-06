BTP Italia, MEF conferma tasso annuo definitivo all'1,60%

Giovedì 23 Giugno 2022, 10:45







(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha comunicato che il tasso cedolare (reale) annuo definitivo della diciassettesima emissione del BTP Italia, il titolo indicizzato all'inflazione italiana, con godimento 28 giugno 2022 e scadenza 28 giugno 2030, è pari all'1,60%. Il Tesoro ha quindi confermato la cedola minima garantita.



Stamattina, dalle 10 alle 12, l'offerta del titolo sarà dedicata agli investitori istituzionali. Per questa seconda fase del periodo di collocamento del BTP Italia, il codice ISIN del titolo è IT0005497000.



Ieri, al termine dei tre giorni di offerta dedicata al retail, la domanda aveva raggiunto i 7,27 miliardi di euro. Nel maggio 2020 l'ultimo BTP Italia offerto - in quel caso un titolo a cinque anni - aveva totalizzato oltre 14 miliardi nei tre giorni riservati alla clientela retail.



Con successivo comunicato, che sarà diramato a conclusione della seconda fase di collocamento, il MEF renderà nota la quantità emessa totale.