BTP Futura, terzo giorno collocamento: ordini sfiorano 5 miliardi

(Teleborsa) - Ordini oltre 4,9 miliardi di euro per il nuovo BTP Futura, alla fine del terzo giorno di collocamento. Dopo gli oltre 2,5 miliardi di euro del primo giorno e gli 1,4 miliardi della vigilia, oggi la raccolta è stata appena sotto la soglia del miliardo di euro.

Il titolo, che ha una scadenza fissata a novembre 2028, sarà in offerta fino a venerdì prossimo salvo chiusura anticipata.

Il titolo è destinato alle spese per fronteggiare la crisi economica in atto dovuta al Covid-19 e sarà prenotabile direttamente sul mercato MOT gestito da Borsa Italiana, per coloro che hanno l'home banking e la possibilità di effettuare trading online, ma anche presso la propria banca ed alla posta utilizzando i canali di consulenza predisposti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA