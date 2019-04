Bruxelles, Sindacati in piazza per un'Europa dei lavoratori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Cgil, Cisl e Uil scendono questa mattina, venerdì 26 aprile, in piazza aal fianco dei sindacati europei in vista delle elezioni di maggio.questo lo slogan della manifestazione per i diritti del lavoro e un'Europa più giusta. L'appuntamento è in Place du Luxembourg alle 10.30.- La parola d'ordine è"Le Elezioni europee - si legge nel volantino dei promotori - sono le più importanti da decenni. OccorreIl Parlamento europeo che eleggeremo a maggio potrebbe contribuire alla corsa al ribasso in termini di salari, tasse e dumping sociale o fare dell'Europa un luogo migliore dove vivere e lavorare.- Manifestiamo aper unper i lavoratori, per un'Europa impegnata per la dper il lavoro di, per transizionimeno emissioni e per il futuro digitale"