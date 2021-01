© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Alla luce del preoccupante, l'applicazione delle misure anti-Covid già in vigore aè stata prorogata fino al primo marzo prossimo. Ad annunciarlo il Presidente della regione di Bruxelles-CapitaleResterà quindi in vigore il coprifuoco dalle, la chiusura di tutti gli esercizi commerciali alle 20, l'obbligo di mascherina e il divieto di consumare bevande alcoliche nei luoghi pubblici.Intanto, proprio dasi guarda con ottimismo alla nuova amministrazione targatache potrebbe far tornare l'asse"congelata" dal predecessore Trump."Tutti saranno d'accordo nel dire che l'urgenza adesso è, e questo coinvolge tutti, ognuno nel proprio territorio, ma è anche insieme che dovremo farlo ed è chiaro che la cooperazione in questo contesto con la nuovaLo ha detto il portavoce della Commissione europea"Non vediamo l'ora di lavorare con la nuova amministrazione Usa, siamo convinti dell'opportunità di disegnare una nuova cooperazione transatlantica, basata sulla cooperazione globale, valori e interessi comuni e che tenga conto della nuova realtà geopolitica, rafforzando la cooperazione su quattro aree", ha aggiuntoportavoce dell'Alto rappresentante Ue Josep Borrel, precisando poi le quattro aree: "La risposta alrafforzando il multilateralismo".