Brussels Airlines guida i passeggeri prima del volo

Mercoledì 18 Agosto 2021, 19:15







(Teleborsa) - I passeggeri di Brussels Airlines potranno verificare da casa, prima di recarsi in aeroporto, di avere tutti i documenti necessari per accedere a bordo del proprio volo ed essere ammessi a destinazione. L'iniziativa della compagnia aerea è stata assunta per evitare code e contestazioni al momento della verifica della documentazione al check-in o al Gate di imbarco.



Tutti coloro che dal Belgio volano verso Italia, Francia, Spagna, Grecia e Portogallo, riceveranno tre notifiche via email da 6 giorni prima della data di partenza fino a 24 ore prima del decollo, in cui saranno invitati a caricare la documentazione e inviarla alla compagnia. Il centro di controllo del Gruppo Lufthansa, a cui Brussels Airlines appartiene, verificherà la completezza e correttezza degli allegati per l'ok a procedere con il check in online.