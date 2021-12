Brusaferro: più mascherine Ffp2 e vaccini ai bambini

(Teleborsa) - Prudenza, consapevolezza, fiducia. Così Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, portavoce del Comitato tecnico scientifico (Cts) in un'intervista al Corriere della Sera sintetizza le raccomandazioni che ci potrebbero condurre verso una nuova fase di controllo dell'epidemia.

Il Governo ha appena varato un pacchetto di misure restrittive che ci dovrebbero accompagnare verso la porta di uscita dall'attuale criticità. "Nessuna - risponde Brusaferro - prevale sull'altra, come importanza. E' l'insieme dei provvedimenti che richiama ogni singolo cittadino a un grande senso di responsabilità. Anche l'alleggerimento della quarantena per le persone vaccinate con la maggiore copertura (tre dosi o due se non sono passati 120 giorni) e che hanno contatti con soggetti positivi, fa appello al buonsenso nel gestire i nostri comportamenti. Le precauzioni per loro? Indossare sempre la mascherina Ffp2, per maggior sicurezza, evitare gli assembramenti, avere attenzione se si sta vicino a persone fragili e arrivare al test di negatività. Questo significa vivere la libertà con consapevolezza".

Cresce, intanto, la percentuale dei vaccinati con tre dosi. "Oltre il 60% della popolazione per la quale e' prescritto il richiamo - spiega ancora Brusaferro al Corsera - il booster, lo ha ricevuto. Parliamo di 19 milioni di persone. Sono numeri di grande soddisfazione e non dubito che diventeranno più grandi. La gente ha compreso che il vaccino è uno strumento fondamentale".

Cosa sappiamo della variante Omicron? "Tutto - risponde il presidente dell'Istituto superiore di Sanità - fa supporre che questa variante sarà diventato largamente dominante attorno alla metà di gennaio. Attualmente si contende il campo con la variante Delta, rispetto alla quale è molto più trasmissibile ma aspettiamo dati più solidi per capire se è meno pericolosa nel dare malattia grave e rendere necessario il ricovero in ospedale. Sappiamo però che tre dosi di vaccino, pur non proteggendo completamente dall'infezione, evitano le complicanze del Covid. Se non ci fossero stati i vaccini, oggi saremmo in una situazione drammatica".

La nota negativi è che sono bambini e ragazzi i più colpiti. "Spero - risponde il portavoce del Cts - che durante queste festività i genitori, seguendo le indicazioni dei pediatri, portino i bambini ai centri vaccinali. E' importante metterli al sicuro dal rischio del Covid".