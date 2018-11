Brunello Cucinelli, utili e ricavi in crescita nei 9 mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Brunello Cucinelli ha registrato nei primi 9 mesi dell'anno, ricavi netti a 422,1 milioni di euro, in aumento dell'8,3% a cambi correnti (+10,9% a cambi costanti) rispetto ai 389,9 milioni di euro al 30 settembre 2017.La: Italia +5,5%, Europa +9,7%, Nord America +3,3% (incremento "high single digit" a cambi costanti), Greater China +29,2%, Resto del Mondo +9,5%.: retail +6,8%, monomarca wholesale +11,2%, multimarca wholesale +9,5%."Il 2018 si avvia alla sua parte conclusiva - commenta il- e con nostro grandissimo piacere, ma anche e soprattutto di posizionamento e credibilità del brand. L'andamento delle vendite delle collezioni invernali, veramente molto molto positivo, e l'apprezzamento registrato per quelle della prossima Primavera Estate anche in termini di raccolta ordini - aggiunge - ci inducono a immaginare".